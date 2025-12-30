Путин подписал указ о специальных сборах резервистов

Президент России Владимир Путин подписал указ о специальных сборах граждан Российской Федерации, пребывающих в мобилизационном людском резерве. Об этом сообщает портал правовой информации.

Эти люди будут направляться на защиту критически важных объектов и иных объектов жизнеобеспечения. Отмечено, что их перечень утвердит Правительство России.

Отмечено, что указ вступает в силу со дня подписания, то есть, сегодня.

Ранее направлять резервистов на сборы для защиты критически важных объектов предложил заместитель начальника Главного организационно-мобилизационного управления Генерального штаба Вооруженных сил России вице-адмирал Владимир Цимлянский. Он подчеркнул, что инициатива связана с ростом угрозы ударов беспилотников по объектам инфраструктуры и жилым районам.