МЕДИАГРУППА «ЗВЕЗДА»
Звезда плюс Смарт ТВ Смартфон Еженедельник Радио Звезда Армейский стандарт Главкино
МЕДИАГРУППА «ЗВЕЗДА» toggle
logo Эфир Программы Фильмы
НовостиЭфирТелепрограммаФильмыПрограммыЛица

Путин подписал указ о специальных сборах резервистов

Граждане, пребывающие в мобилизационном людском резерве, будут направляться на защиту критически важных объектов.
Тимур Шерзад 30-12-2026 14:37
© Фото: ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»

Президент России Владимир Путин подписал указ о специальных сборах граждан Российской Федерации, пребывающих в мобилизационном людском резерве. Об этом сообщает портал правовой информации.

Эти люди будут направляться на защиту критически важных объектов и иных объектов жизнеобеспечения. Отмечено, что их перечень утвердит Правительство России. 

Отмечено, что указ вступает в силу со дня подписания, то есть, сегодня. 

Ранее направлять резервистов на сборы для защиты критически важных объектов предложил заместитель начальника Главного организационно-мобилизационного управления Генерального штаба Вооруженных сил России вице-адмирал Владимир Цимлянский. Он подчеркнул, что инициатива связана с ростом угрозы ударов беспилотников по объектам инфраструктуры и жилым районам.

#в стране и мире #Владимир Путин #сборы #Критически важные объекты #Мобилизационный людской резерв
ЭКСПЕРТНОЕ МНЕНИЕ И АНАЛИТИКА
1
Военные инженеры Будды
2
Газотурбинные двигатели. Наземные. Часть 1
3
ФСВТС России
4
Морская пехота. 320 лет во славу России
5
Станкостроение. Часть 4
6
Ка-32
7
25. Рособоронэкспорт. Все только начинается!
8
Микротехнологии для большого флота
9
Стальной рембат 20-ой армии
10
Гражданское судостроение
Новости Армия ОПК Вопросы истории Общество Спорт Наука и техника Экономика и бизнес Телеканал Прямой эфир Программы Программа передач Фильмы онлайн О телеканале ЛИЦА Лица телеканала Помним наших коллег О КОМПАНИИ Медиахолдинг «Звезда» Вакансии Международный вокальный конкурс «Звезда» Приложение для смартфона Смарт ТВ приложение «Звезда» Киностудия «Звезда» Правовая информация Лицензии Социальная реклама Контакты Телеканал «Звезда Плюс» О приеме телеканала «ЗВЕЗДА»
Показать контакты

© АО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»

Главное
Новости
Видео Поиск и меню 