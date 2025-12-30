МЕДИАГРУППА «ЗВЕЗДА»
Эксперт допустил прокси-войны в Йемене между Саудовской Аравией и ОАЭ

Ситуация обострилась в связи с боевыми действиями в Йемене.
Константин Денисов 30-12-2026 13:23
© Фото: IMAGO, Olaf Schuelke, Global Look Press © Видео: ТРК «Звезда»

Эксперт Российского совета по международным делам Кирилл Семенов в беседе с телеканалом «Звезда» исключил прямой конфликт между Саудовской Аравией и ОАЭ в связи с обострением ситуации в Йемене.

По его мнению, эскалация была вызвана тем, что две провинции, которые находились под влиянием саудитов, перешли под контроль ОАЭ. Речь идет о Махре и Хадрамауте.

«Возможно ли обострение между Саудовской Аравией и ОАЭ? Напрямую невозможно, но вот через так называемые прокси-войны вполне. То есть в Йемене могут начаться боевые действия между силами, которые поддерживает Саудовская Аравия и ЕПС», - сказал Семенов.

Что касается возможного участия России в урегулировании ситуации, то эксперт не увидел в этом смысла. По его словам, Москва может лишь высказать позицию, заключающуюся в неприятии разрешения спора между странами вооруженным путем.

Ранее сообщалось о том, что силы арабской коалиции нанесли авиаудар по йеменскому порту Эль-Мукалла. В ответ Йемен разорвал оборонное соглашение с ОАЭ и ввел чрезвычайное положение сроком на 90 суток.

#Саудовская Аравия #оаэ #Йемен #Оман #наш эксклюзив
