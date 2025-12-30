МЕДИАГРУППА «ЗВЕЗДА»
Суд заочно арестовал экс-продюсера «Ласкового мая» Андрея Разина

Его обвиняют в мошенничестве в особо крупном размере.
Тимур Юсупов 30-12-2026 12:56
© Фото: Виталий Белоусов, РИА Новости

Бывшего продюсера «Ласкового мая» Андрея Разина заочно арестовали по обвинению в мошенничестве в особо крупных размерах. Соответствующее решение вынес Таганский суд Москвы.

Как следует из материалов уголовного дела, музыкальный менеджер сфальсифицировал договор с автором песен Сергеем Кузнецовым, чтобы получать за его творчество авторские отчисления, представляясь правообладателем композиций. По данным следствия, сумма ущерба может составлять более 500 миллионов рублей.

Ранее Разин бежал от уголовного преследования в США - в ноябре 2025 года его объявили в розыск. Отмечается, что, помимо гражданства РФ, у продюсера также имеется гражданство Турции.

Примечательно, что адвокат, представляющий интересы Сергея Кузнецова, рассказывал о том, что, помимо мошенничества, Разин также занимался многолетним преследованием ныне покойного музыканта Юрия Шатунова, а после его смерти стал досаждать его семье и детям.

#в стране и мире #музыка #мошенничество #продюсер #Ласковый май #Юрий Шатунов #заочный арест #Таганский суд
