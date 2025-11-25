Адвокат: Разин преследовал Шатунова с момента распада «Ласкового мая»

Продюсер Андрей Разин преследовал певца Юрия Шатунова с момента распада «Ласкового мая». Об этом в беседе со «Звездой» рассказал адвокат Олег Ситников, представляющий интересы поэта Сергея Кузнецова, автора хитов легендарной группы.

«Сейчас, после его смерти, это продолжается в отношении его семьи - жены Светланы и детей. Он периодически записывает ролики, где высказывает оскорбления. Обвинения в ее адрес необоснованные. Наша главная задача - защитить честь, достоинство и все права семьи Шатуновых», - сказал адвокат.

Ситников объяснил, что основанием для возбуждения уголовного дела против Разина стало заключение судебного эксперта. Оно было сделано в рамках гражданского дела, которое слушалось в 2020 году в Пресненском суде между Разиным и Кузнецовым, также было задействовано Российское авторское общество. Суд назначил экспертизу документа, который представил Разин. С его помощью бывший продюсер «Ласкового мая» пытался обосновать, что является автором и правообладателем хитов группы. В результате экспертизы документ был признан поддельным. На основании этого было возбуждено уголовное дело - сначала в Мещанском районе, затем его передали в Центральный административный округ, заключил Ситников.

«Длительный период я объясняю большим объемом. Они долго проводили экспертизу оценочную, сколько на самом деле присвоил себе Разин вознаграждений за все песни "Ласкового мая"», - рассказал адвокат.

Он пояснил, что дело, по его мнению, активизировалось из-за решения, принятого в прошлом году Хостинским судом города Сочи. Суд, по мнению адвоката, исследовал все документы и требования и поставил точку в вопросе авторства.

«Определил, что автор - Кузнецов, который впоследствии завещанием и договором передал свои права Шатунову. После смерти Шатунова в наследство вступили его жена и двое детей», - подчеркнул Ситников.

ТАСС со ссылкой на правоохранительные органы сообщал, что ущерб по уголовному делу продюсера Разина о мошенничестве составил около 500 млн рублей. Сам продюсер в данный момент скрывается от следствия в США и не собирается возвращаться в Россию.

Ранее сообщалось, что продюсер «Ласкового мая» Андрей Разин объявлен в розыск по уголовной статье. Разин много лет судился с Шатуновым за права на хиты группы, угрожал ему уголовным преследованием за исполнение песен. Ставропольский краевой суд отменил решение от 2005 года о переходе прав на песни «Ласкового мая» от их автора Сергея Кузнецова к продюсеру Разину. Сам Кузнецов заявлял, что права на песни продюсеру не передавал.