Песков рассказал, кого Путин не поздравит с Новым годом

Президент России Владимир Путин не поздравит с Новым годом и Рождеством руководителей недружественных стран. Об этом рассказал пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.

«Он не будет поздравлять недружественные страны, но некоторые недружественные страны он поздравит народы», - сказал он.

Официальный представитель Кремля отметил, что российский лидер поздравит иностранных партнеров и народы ряда стран. На уточняющий вопрос, будет ли президент РФ поздравлять народы Грузии и Украины, Песков ответил, что глава государства «всегда их поздравляет».

Владимир Путин в последних числах декабря традиционно поздравляет своих зарубежных коллег с Новым годом и Рождеством. В 2022 и 2023 годах не стал направлять поздравления президенту США и руководителям ряда западных стран.