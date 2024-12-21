МЕДИАГРУППА «ЗВЕЗДА»
Звезда плюс Смарт ТВ Мобильное приложение Еженедельник Радио Звезда Армейский стандарт Главкино
МЕДИАГРУППА «ЗВЕЗДА» toggle
logo Эфир Программы Фильмы
НовостиЭфирТелепрограммаФильмыПрограммыЛица

Песков рассказал, кого Путин не поздравит с Новым годом

Российский лидер традиционно поздравит иностранных партнеров и народы ряда стран.
Игнат Далакян 2024-12-21 21:55:05
© Фото: Gavriil Grigorov Kremlin Pool Globallookpress

Президент России Владимир Путин не поздравит с Новым годом и Рождеством руководителей недружественных стран. Об этом рассказал пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.

«Он не будет поздравлять недружественные страны, но некоторые недружественные страны он поздравит народы», - сказал он.

Официальный представитель Кремля отметил, что российский лидер поздравит иностранных партнеров и народы ряда стран. На уточняющий вопрос, будет ли президент РФ поздравлять народы Грузии и Украины, Песков ответил, что глава государства «всегда их поздравляет».

Владимир Путин в последних числах декабря традиционно поздравляет своих зарубежных коллег с Новым годом и Рождеством. В 2022 и 2023 годах не стал направлять поздравления президенту США и руководителям ряда западных стран.

#в стране и мире #Новый год #Владимир Путин #Дмитрий Песков #поздравление
Военная приемка
1
МиГ. 85 лет в строю
2
Военная приемка в Китае
3
Парашютисты - испытатели. Рекорд 10120
4
Связь в зоне СВО. Продолжение
5
РХБЗ в зоне СВО
6
Казанское. Высшее. Танковое
7
Зеленодольское ПКБ. Проектировщики суперкораблей
8
Оружие Южной Африки
9
Центральный ядерный полигон. Продолжение
10
21 НИИИ. Секретный. Военный. Автомобильный
Новости Армия ОПК Вопросы истории Общество Спорт Наука и техника Экономика и бизнес Телеканал Прямой эфир Программы Программа передач Фильмы онлайн О телеканале ЛИЦА Лица телеканала Помним наших коллег О КОМПАНИИ Медиахолдинг «Звезда» Вакансии Партнерам Всероссийский вокальный конкурс «Звезда» Приложение для смартфона Смарт ТВ приложение «Звезда» Киностудия «Звезда» Правовая информация Лицензии Социальная реклама Контакты Телеканал «Звезда Плюс» О приеме телеканала «ЗВЕЗДА»
Показать контакты

© ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»

Главное
Новости
Видео Поиск и меню 