Песков: Кремль не будет сообщать публично, в чем ужесточил позицию по Украине

Кремль не будет сообщать публично, в чем именно выразится ужесточение позиции Москвы по урегулированию конфликта на Украине. Об этом сообщил журналистам пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

«Естественно, как и переговорную позицию до этого, мы не собираемся это делать публично», - подчеркнул Песков.

Ранее об изменении позиции России в переговорном процессе с США по Украине сообщил министр иностранных дел РФ Сергей Лавров. Причиной стала атака ВСУ резиденции президента России Владимира Путина в Новгородской области.

Беспилотники ВСУ пытались нанести удар по резиденции российского лидера ночью 29 декабря, однако атака была отражена средствами российской ПВО. С осуждением столь безрассудных действий Киева выступил и глава Белого дома Дональд Трамп, который провел телефонный разговор с президентом РФ.

Ранее экс-советник Трампа Майкл Флинн намекнул на причастность ЕС к атаке на резиденцию Путина.