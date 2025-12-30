Кремль: в ВС РФ знают, чем и когда отвечать на атаку по резиденции Путина

Военнослужащие располагают необходимыми средствами и понимают, каким образом и в какие сроки будет дан ответ на попытку атаки на резиденцию президента России в ночь на 29 декабря. Об этом заявил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков, комментируя ситуацию.

«Наши военные знают, как, чем и когда отвечать», - заверил представитель Кремля.

По его словам, произошедшее является террористическим актом, направленным на срыв переговорного процесса. Песков отметил, что речь идет не только о попытке удара по резиденции Владимира Путина в Новгородской области, но и о попытке повлиять на дипломатические усилия по урегулированию конфликта на Украине, в том числе на инициативы президента США Дональда Трампа.

Пресс-секретарь подчеркнул, что, несмотря на произошедшее, диалог между президентами России и США сохраняет доверительный характер. По его словам, подобные провокации и акты государственного терроризма не способны повлиять на уровень взаимодействия между лидерами.

Песков добавил, что дипломатическим последствием инцидента станет ужесточение переговорной позиции Москвы.