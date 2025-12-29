МЕДИАГРУППА «ЗВЕЗДА»
Группировка «Днепр» освободила Лукьяновское в Запорожской области

Также завершается освобождение населенного пункта Приморское, сообщил командующий группировкой Михаил Теплинский.
29-12-2026 16:54
© Фото: Константин Михальчевский, РИА Новости © Видео: Минобороны России

Группировка войск «Днепр» взяла под контроль населенный пункт Лукьяновское, а операция по освобождению Приморского находится на завершающей стадии. Об этом на совещании по ситуации в зоне специальной военной операции сообщил командующий группировкой Михаил Теплинский.

«Сегодня завершили освобождение населенного пункта Лукьяновское, завершается взятие под контроль Приморского», - сказал он.

По его словам, военнослужащие продолжают продвижение в направлении Запорожья, преодолевая подготовленные рубежи обороны. Ранее под контроль российских сил перешел Степногорск, который, как отметил докладчик, играл ключевую роль в оборонительной конфигурации на подступах к областному центру.

В настоящее время, по его данным, боевые действия ведутся в районе Орехова, а также в населенных пунктах Новоандреевка, Новояковлевка, Белогорье и Павловка. За два последних месяца группировка установила контроль над пятью населенными пунктами.

Комментируя доклад, президент России Владимир Путин заявил о необходимости продолжения наступательных действий совместно с группировкой «Восток» на Запорожском направлении.

Также глава государства отдельно отметил ситуацию на донбасском участке. По его словам, установление контроля над Северском и результативные действия в районе Константиновки создают условия для дальнейших действий во взаимодействии с группировками «Запад» и «Центр». Путин подчеркнул высокий темп работы группировки войск «Юг» и передал военнослужащим благодарность за выполненные задачи.

Материал подготовили Андрей Аркадьев и Николай Баранов.

#спецоперация #Днепр #Лукьяновское
