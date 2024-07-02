Экипажи самолетов Ту-95МС ВКС РФ отработали дозаправку в воздухе

Экипажи стратегических бомбардировщиков-ракетоносцев Ту-95МС ВКС РФ отработали полет с дозаправкой в воздухе. Об этом сообщили в Минобороны России.

По данным оборонного ведомства, в маневрах приняли участие свыше 10 экипажей, в составе которых молодые лётчики и штурманы. Они отработали технику пилотирования и воздушную навигацию в дневное и ночное время суток.

Маневры выполнялись на высоте более 5500 метров на скорости свыше 550 км/ч. В плановых полетах задействовано более пяти самолетов Ту-95МС и Ил-78.

Воздушная заправка топливом является необходимым элементом подготовки летчиков дальней авиации. Она позволяет значительно увеличить боевой радиус действия и выполнять задачи по предназначению на большом удалении от мест базирования.

Материал подготовили Глеб Владовский и Николай Баранов.