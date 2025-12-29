Министерство обороны России опубликовало видеозапись уничтожения американского танка M1A1 Abrams, находившегося на вооружении ВСУ, в районе западнее Красноармейска в Донецкой Народной Республике.

По данным ведомства, в ходе разведывательных мероприятий расчеты Испытательного центра перспективных беспилотных технологий Минобороны России «Рубикон» совместно с подразделениями 76-й гвардейской десантно-штурмовой дивизии ВДВ выявили обездвиженный танк на одной из дорог к западу от города.

После подтверждения координат по цели были нанесены удары FPV-дронами. В Минобороны сообщили, что в результате прямых попаданий беспилотников произошло возгорание боевой машины, что зафиксировано средствами объективного контроля.

Ранее подразделения группировки войск «Север» с помощью FPV-дронов вывели из строя американский танк M1 Abrams, задействованный ВСУ в зоне боевых действий.

Материал подготовили Андрей Аркадьев и Николай Баранов.