МЕДИАГРУППА «ЗВЕЗДА»
Звезда плюс Смарт ТВ Смартфон Еженедельник Радио Звезда Армейский стандарт Главкино
МЕДИАГРУППА «ЗВЕЗДА» toggle
logo Эфир Программы Фильмы
НовостиЭфирТелепрограммаФильмыПрограммыЛица

Дроноводы уничтожили танк M1A1 Abrams вблизи Красноармейска

Уничтожение американского танка ВСУ стало возможным благодаря совместной боевой работе расчетов FPV-дронов «Рубикона» и подразделений Войск беспилотных систем из состава Псковского соединения ВДВ.
29-12-2026 11:57
© Фото: Минобороны России © Видео: Минобороны России

Министерство обороны России опубликовало видеозапись уничтожения американского танка M1A1 Abrams, находившегося на вооружении ВСУ, в районе западнее Красноармейска в Донецкой Народной Республике.

По данным ведомства, в ходе разведывательных мероприятий расчеты Испытательного центра перспективных беспилотных технологий Минобороны России «Рубикон» совместно с подразделениями 76-й гвардейской десантно-штурмовой дивизии ВДВ выявили обездвиженный танк на одной из дорог к западу от города.

После подтверждения координат по цели были нанесены удары FPV-дронами. В Минобороны сообщили, что в результате прямых попаданий беспилотников произошло возгорание боевой машины, что зафиксировано средствами объективного контроля.

Ранее подразделения группировки войск «Север» с помощью FPV-дронов вывели из строя американский танк M1 Abrams, задействованный ВСУ в зоне боевых действий.

Материал подготовили Андрей Аркадьев и Николай Баранов.

#ВСУ #спецоперация #Abrams #красноармейск
ЭКСПЕРТНОЕ МНЕНИЕ И АНАЛИТИКА
1
Военные инженеры Будды
2
Газотурбинные двигатели. Наземные. Часть 1
3
ФСВТС России
4
Морская пехота. 320 лет во славу России
5
Станкостроение. Часть 4
6
Ка-32
7
25. Рособоронэкспорт. Все только начинается!
8
Микротехнологии для большого флота
9
Стальной рембат 20-ой армии
10
Гражданское судостроение
Новости Армия ОПК Вопросы истории Общество Спорт Наука и техника Экономика и бизнес Телеканал Прямой эфир Программы Программа передач Фильмы онлайн О телеканале ЛИЦА Лица телеканала Помним наших коллег О КОМПАНИИ Медиахолдинг «Звезда» Вакансии Международный вокальный конкурс «Звезда» Приложение для смартфона Смарт ТВ приложение «Звезда» Киностудия «Звезда» Правовая информация Лицензии Социальная реклама Контакты Телеканал «Звезда Плюс» О приеме телеканала «ЗВЕЗДА»
Показать контакты

© АО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»

Главное
Новости
Видео Поиск и меню 