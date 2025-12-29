МЕДИАГРУППА «ЗВЕЗДА»
Трамп заявил, что Россия не обстреливала Запорожскую АЭС

Американский лидер подчеркнул, что электростанция находится в хорошем состоянии.
Глеб Владовский 29-12-2026 05:32
© Фото: Константин Михальчевский, РИА Новости

Информация о том, что Россия обстреливала Запорожскую АЭС, не соответствует действительности. Такое заявление сделал президент США Дональд Трамп.

«Он (Владимир Путин - Прим. ред.) хочет, чтобы она (ЗАЭС - Прим. ред.) была запущена. И он не наносил по ней ракетных ударов. Он ничем не бил по ней», - подчеркнул он в ходе совместной с Владимиром Зеленским пресс-конференции.

Американский лидер также обратил внимание на хорошее техническое состояние станции.

Ранее глава Генштаба Вооруженных сил России Валерий Герасимов сообщил, что военнослужащие ВС РФ полностью обеспечили безопасность Запорожской АЭС.

#Россия #в стране и мире #Дональд Трамп #обстрелы #Запорожская АЭС
