Жапаров лишил экс-президента Киргизии Атамбаева всех государственных наград

Экс-президента Киргизии Алмазбека Атамбаева лишили всех госнаград. Указ об этом подписал нынешний глава республики Садыр Жапаров.

Согласно распоряжению президента, бывший лидер страны утратил свои ордена «Данакер» и «Манас» II степени, медаль «Данк», а также высшую степень отличия республики «Кыргыз Республикасынын Баатыры».

Ранее Атамбаев был приговорен к 11,5 года лишения свободы по делу о незаконном освобождении криминального авторитета Азиза Батукаева. Позднее Верховный суд Киргизии отменил приговор политику, признав экс-президента невиновным и отпустив его из под стражи.

Стоит отметить, что против Атамбаева в Киргизии открыто еще несколько уголовных дел, вину по которым он не признает.