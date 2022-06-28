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Атамбаева признали невиновным в организации массовых беспорядков в Киргизии

Сергей Лебедев
16:59 28.06.2022
Также отпустили из-под стражи бывшего главу президентской администрации.
Атамбаева признали невиновным в организации массовых беспорядков в Киргизии
© Фото: пресс-служба президента РФ
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Первомайский районный суд Бишкека оправдал экс-президента Киргизии, руководившего страной с 2011 по 2017 год, Алмазбека Атамбаева по уголовному делу об организации беспорядков в октябре позапрошлого года. Его признали невиновным.

Кроме того, отпустили из-под стражи бывшего главу президентской администрации Фарида Ниязова, экс-заместителя министра внутренних дел Курсана Асанова и телохранителя Атамбаева Каната Сагымбаева. Их также признали невиновными.

Отметим, против Атамбаева в Киргизии открыто еще несколько уголовных дел, вину по которым он не признает. Поэтому экс-президенту придется находиться под домашним арестом.

Ранее Верховный суд Киргизии отменил приговор Атамбаеву по делу о незаконном освобождении криминального авторитета Азиза Батукаева. Дело находится на новом рассмотрении.

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