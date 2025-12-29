МЕДИАГРУППА «ЗВЕЗДА»
Путин подписал закон о наличии крестов на гербе РФ

Закон призван оградить изображение герба от искажения.
Константин Денисов 29-12-2026 09:02
© Фото: Кирилл Зыков, РИА Новости

Президент России Владимир Путин подписал закон о наличии крестов на гербе России. Ознакомиться с его текстом можно на правовом портале.

«Малые короны, большая корона и держава увенчаны прямыми равноконечными четырехконечными крестами с расширяющимися концами», - говорится в документе.

Ранее председатель комитета Госдумы по развитию гражданского общества Яна Лантратова в беседе с телеканалом «Звезда» рассказала, что законопроект о крестах на гербе России поддержали представители всех основных религий в РФ.

В мае 2025 года изображение герба страны обновили на сайте Кремля, вернув на него кресты. В июле был принят закон о том, что государственные геральдические изображения должны сопровождаться религиозными символами.

#в стране и мире #Владимир Путин #закон #герб
