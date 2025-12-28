Момент падения части ракеты «Союз-2.1б» в Якутии попал на видео

Фрагмент отделяющейся части ракеты «Союз-2.1б» приземлился в Вилюйском районе Якутии. Об этом сообщила Служба спасения республики.

«Группа спасателей в Вилюйском районе совместно с сотрудниками Роскосмоса зафиксировала падение фрагмента с Югюлетского наслега в Вилюйском улусе в 22.31 по якутскому времени», - говорится в сообщении.

На месте падения работают экологи из Москвы, Хабаровска и Якутска. Они замеряют уровень радиации в месте инцидента.

Ракета стартовала с космодрома Восточный с 52 спутниками на борту 28 декабря в 16.21 по московскому времени. В Роскосмосе рассказали, что запуск ракеты-носителя станет очередным этапом в развитии российских программ наблюдения Земли.