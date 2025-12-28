МЕДИАГРУППА «ЗВЕЗДА»
Звезда плюс Смарт ТВ Смартфон Еженедельник Радио Звезда Армейский стандарт Главкино
МЕДИАГРУППА «ЗВЕЗДА» toggle
logo Эфир Программы Фильмы
НовостиЭфирТелепрограммаФильмыПрограммыЛица

Момент падения части ракеты «Союз-2.1б» в Якутии попал на видео

На месте работают экологи.
Константин Денисов 29-12-2026 08:25
© Фото: spasykt, Telegram © Видео: spasykt, Telegram

Фрагмент отделяющейся части ракеты «Союз-2.1б» приземлился в Вилюйском районе Якутии. Об этом сообщила Служба спасения республики.

«Группа спасателей в Вилюйском районе совместно с сотрудниками Роскосмоса зафиксировала падение фрагмента с Югюлетского наслега в Вилюйском улусе в 22.31 по якутскому времени», - говорится в сообщении.

На месте падения работают экологи из Москвы, Хабаровска и Якутска. Они замеряют уровень радиации в месте инцидента.

Ракета стартовала с космодрома Восточный с 52 спутниками на борту 28 декабря в 16.21 по московскому времени. В Роскосмосе рассказали, что запуск ракеты-носителя станет очередным этапом в развитии российских программ наблюдения Земли.

#космос #ракета #радиация #падение #якутия
ЭКСПЕРТНОЕ МНЕНИЕ И АНАЛИТИКА
1
Военные инженеры Будды
2
Газотурбинные двигатели. Наземные. Часть 1
3
ФСВТС России
4
Морская пехота. 320 лет во славу России
5
Станкостроение. Часть 4
6
Ка-32
7
25. Рособоронэкспорт. Все только начинается!
8
Микротехнологии для большого флота
9
Стальной рембат 20-ой армии
10
Гражданское судостроение
Новости Армия ОПК Вопросы истории Общество Спорт Наука и техника Экономика и бизнес Телеканал Прямой эфир Программы Программа передач Фильмы онлайн О телеканале ЛИЦА Лица телеканала Помним наших коллег О КОМПАНИИ Медиахолдинг «Звезда» Вакансии Международный вокальный конкурс «Звезда» Приложение для смартфона Смарт ТВ приложение «Звезда» Киностудия «Звезда» Правовая информация Лицензии Социальная реклама Контакты Телеканал «Звезда Плюс» О приеме телеканала «ЗВЕЗДА»
Показать контакты

© АО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»

Главное
Новости
Видео Поиск и меню 