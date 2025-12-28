МЕДИАГРУППА «ЗВЕЗДА»
Ракета «Союз-2.1б» стартовала с космодрома Восточный

Примерно через девять с половиной минут головная часть вместе с разгонным блоком «Фрегат» отделится от третьей ступени ракеты.
Сергей Дьячкин 28-12-2025 16:21
© Фото: Роскосмос © Видео: Роскосмос

Ракета-носитель «Союз-2.1б» с двумя спутниками «Аист-2Т» и 50 попутными аппаратами стартовала с космодрома Восточный. Прямую трансляцию ведет Роскосмос.

Примерно через девять с половиной минут головная часть вместе с разгонным блоком «Фрегат» отделится от третьей ступени ракеты. Основной полезной нагрузкой являются аппараты «Аист-2Т». Их вывод на орбиту планируется в течение часа после старта.

В Роскосмосе рассказали, что запуск ракеты-носителя станет очередным этапом в развитии российских программ наблюдения Земли. Спутники серии «Аист» продолжают линию аппаратов, которые на протяжении многих лет работали на орбите. Они формировали основу отечественной системы дистанционного зондирования. Предыдущие спутники серии находились на орбите значительно дольше расчетных сроков и обеспечили масштабный массив данных, который был востребован в научных и прикладных задачах.

В госкорпорации уточнили, что ракета отработала штатно, разгонный блок отделился от третьей ступени ракеты. Он выводит космические аппараты на заданные орбиты.

Ранее сообщалось про пуск ракеты-носителя «Союз-2.1а». В расчетное время космический аппарат был выведен на целевую орбиту и принят на управление наземными средствами космических войск ВКС. После старта ракету приняли на сопровождение средства наземного автоматизированного комплекса управления Главного испытательного космического центра имени Титова. 

#космос #роскосмос #Космодром Восточный #запуск #старт #Ракета «Союз-2.1б» #аист-2т
