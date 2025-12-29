Над Россией за три часа сбили 21 украинских дрон

Российские военнослужащие сбили над регионами РФ 21 украинский беспилотник. Об этом сообщили в Минобороны России.

«С 20:00 до 23:00 мск дежурными средствами ПВО перехвачен и уничтожен 21 украинский беспилотный летательный аппарат самолетного типа», - говорится в сводке оборонного ведомства.

Уточняется, что десять дронов сбили в Ростовской области и семь - над акваторией Азовского моря. Еще четыре летательных аппарата перехватили в Краснодарском крае.

Украинские боевики регулярно предпринимают попытки совершить теракты на территории РФ. Так, 28 декабря было уничтожено 25 летательных аппаратов ВСУ.

Материал подготовили Глеб Владовский и Николай Баранов.