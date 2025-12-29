«Саша - большая молодец»: в ФШР поздравили Горячкину с титулом чемпионки мира по рапиду

Исполнительный директор Федерации шахмат России (ФШР) Александр Ткачев в беседе с телеканалом «Звезда» поздравил российскую шахматистку Александру Горячкину с титулом чемпионки мира по рапиду (быстрым шахматам).

«Своей победой Александра доставила большую радость и удовольствие всем болельщикам, всем поклонникам не только ее таланта, но и в принципе людям, которые любят шахматы, смотрят и переживают за них. Саша - большая молодец», - сказал Ткачев.

Сама Горячкина призналась, что в решающем поединке против китаянки Чжу Цзиньэр изрядно нервничала, поскольку еще ни разу не выигрывала на таком уровне.

«Потом пошел мандраж, потому что финал я еще не выигрывала, и начались проблемы», - рассказала шахматистка.

Еще одну медаль - серебряную - завоевал Владислав Артемьев. Он нанес единственное поражение ставшему чемпионом Магнусу Карлсену, но уступил норвежцу в общем зачете. Пока россияне выступают в нейтральном статусе, однако Международная шахматная федерация (FIDE) продолжает консультации по вопросу возвращения им флага и гимна.