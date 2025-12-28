МЕДИАГРУППА «ЗВЕЗДА»
Российская шахматистка Горячкина выиграла чемпионат мира по рапиду

В дополнительных партиях в блиц российская шахматистка Александра Горячкина обыграла китаянку Чжу Цзиньэр со счетом 1,5 - 0,5.
Российская шахматистка Александра Горячкина стала чемпионкой мира по быстрым шахматам. Турнир проходил в столице Катара, Дохе.

Горячкина одержала победу над китайской шахматисткой Чжу Цзиньэр. По итогам основного турнира обе набрали 8,5 очка. Победительница чемпионата определилась на тай-брейке, где сильнее оказалась россиянка. В дополнительных партиях в блиц Горячкина обыграла китаянку со счетом 1,5–0,5. Горячкиной 27 лет, она стала чемпионкой мира по быстрым шахматам впервые в карьере. Сообщается, что 29-30 декабря в Дохе пройдет чемпионат мира по блицу.

Ранее сообщалось, как Александра Горячкина выступала за сборную России в командном чемпионате в испанском Линаресе. Тогда сборная обыграла команду Азербайджана в финале и стала победителем командного чемпионата мира по шахматам среди женщин.

В 2023 году Горячкина обыграла на тай-брейке представительницу Болгарии Нургюл Салимову и стала победительницей Кубка мира по шахматам, который проходил в Баку. Обе партии финала, которые были проведены в классические шахматы в субботу и воскресенье, не выявили победителя. На тай-брейке с укороченным контролем времени, который состоялся в понедельник, 21 августа, победу одержала россиянка. На тот момент ей было 24 года.

#Спорт #чемпионат мира #шахматы #катар #Доха #быстрые шахматы #Александра Горячкина
