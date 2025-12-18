МЕДИАГРУППА «ЗВЕЗДА»
Герасимов: ВС РФ полностью обеспечили безопасность Запорожской АЭС

Сейчас ведутся бои за овладение городом Гуляйполе - крупным населенным пунктом Запорожской области.
18-12-2025 18:06
© Фото: Павел Лисицын, РИА Новости © Видео: ТРК «Звезда»

Российские военнослужащие полностью обеспечили безопасность Запорожской АЭС. Об этом сообщил на брифинге для военных атташе зарубежных стран глава Генштаба Вооруженных сил России Валерий Герасимов.

«Группировка войск "Днепр", преодолевая тактическую зону обороны противника, последовательно освободила семь населенных пунктов и вышла к городу Орехов... Кроме того, полностью обеспечена безопасность Запорожской атомной электростанции», - сказал он.

Начальник Генштаба ВС РФ уточнил, что военнослужащие группировки продолжают наступление с общим направлением на Запорожье. В дельте реки Днепр они расширяют контроль над островной зоной. Сейчас ведутся бои за крупный населенный пункт в Запорожской области - город Гуляйполе.

Ранее Герасимов сообщил, что Вооруженные силы РФ освободили территорию общей площадью около 94 тысяч квадратных километров с начала спецоперации.

Материал подготовили Глеб Владовский и Николай Баранов.

#Минобороны России #валерий герасимов #запорожская область #генштаб вс рф #заэс
