В Мексике подтвердили гибель 13 человек при крушении поезда

Число пострадавших выросло до 98.
Глеб Владовский 29-12-2026 03:52
© Фото: MLopezSanMartin, X

В Мексике не менее 13 человек погибли в результате сошедшего с путей пассажирского поезда. Об этом сообщил губернатор штата Оахака Саломон Хара Крус.

«98 получили ранения и 36 нуждаются в медицинской помощи. 13 человек погибли», - написал он в соцсетях.

Глава региона отметил, что 138 пассажирам поезда ничто не угрожает.

Ранее сообщалось, что в результате аварии с поездом пострадали 15 человек. Трагедия произошла в воскресенье, 28 декабря. В поезде находился 241 пассажир и девять членов экипажа.

#в стране и мире #мексика #крушение поезда #штат Оахака
