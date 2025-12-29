В Мексике 15 человек пострадали при сходе поезда с путей

В Мексике пассажирский поезд сошел с путей, в результате пострадали 15 человек. Об этом сообщил губернатор штата Оахака Саломон Хара Крус.

По данным ВМС страны, инцидент произошел в воскресенье, 28 декабря. Состав, в котором находился 241 пассажир и девять членов экипажа, сошел с рельсов.

«По предварительным данным, 15 человек пострадали, им была оказана немедленная помощь», - цитирует слова губернатора Life.

Точная причина инцидента не установлена. Информации о погибших нет.