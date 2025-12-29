МЕДИАГРУППА «ЗВЕЗДА»
В Мексике 15 человек пострадали при сходе поезда с путей

Состав перевозил 241 пассажира.
Глеб Владовский 29-12-2026 03:01
© Фото: MLopezSanMartin, X

В Мексике пассажирский поезд сошел с путей, в результате пострадали 15 человек. Об этом сообщил губернатор штата Оахака Саломон Хара Крус.

По данным ВМС страны, инцидент произошел в воскресенье, 28 декабря. Состав, в котором находился 241 пассажир и девять членов экипажа, сошел с рельсов.

«По предварительным данным, 15 человек пострадали, им была оказана немедленная помощь», - цитирует слова губернатора Life.

Точная причина инцидента не установлена. Информации о погибших нет.

#в стране и мире #мексика #пассажиры #травмы #сход поезда
