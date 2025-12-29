МЕДИАГРУППА «ЗВЕЗДА»
Звезда плюс Смарт ТВ Смартфон Еженедельник Радио Звезда Армейский стандарт Главкино
МЕДИАГРУППА «ЗВЕЗДА» toggle
logo Эфир Программы Фильмы
НовостиЭфирТелепрограммаФильмыПрограммыЛица

В США число банкротств выросло до уровня Великой рецессии

К декабрю заявления о банкротстве подали не менее 717 компаний.
Глеб Владовский 29-12-2026 03:34
© Фото: Владимир Астапкович, РИА Новости

В США выросло количество корпоративных банкротств. Об этом сообщила газета Washington Post.

Как сообщает издание, число компаний, заявивших о банкротстве, сопоставимо с уровнем Великой рецессии 2007-2009 годов.

«К декабрю заявления о банкротстве подали не менее 717 компаний, что стало самым высоким показателем с 2010 года... в первой половине года наблюдался всплеск "мега-банкротств" - заявления поступали от компаний с активами более 1 млрд долларов», - пишет aif.ru.

Отмечается, что чаще всего такие заявки подавали представители промышленной отрасли. Второе место заняли предприятия из сферы товаров и услуг, которые не являются нужными в повседневной жизни. Одними из причин банкротств называют торговую политику Белого дома, а также инфляцию.

Ранее сообщалось, что Украина находится на грани банкротства.

#в стране и мире #сша #Банкротство #заявления #великая рецессия
ЭКСПЕРТНОЕ МНЕНИЕ И АНАЛИТИКА
1
Военные инженеры Будды
2
Газотурбинные двигатели. Наземные. Часть 1
3
ФСВТС России
4
Морская пехота. 320 лет во славу России
5
Станкостроение. Часть 4
6
Ка-32
7
25. Рособоронэкспорт. Все только начинается!
8
Микротехнологии для большого флота
9
Стальной рембат 20-ой армии
10
Гражданское судостроение
Новости Армия ОПК Вопросы истории Общество Спорт Наука и техника Экономика и бизнес Телеканал Прямой эфир Программы Программа передач Фильмы онлайн О телеканале ЛИЦА Лица телеканала Помним наших коллег О КОМПАНИИ Медиахолдинг «Звезда» Вакансии Международный вокальный конкурс «Звезда» Приложение для смартфона Смарт ТВ приложение «Звезда» Киностудия «Звезда» Правовая информация Лицензии Социальная реклама Контакты Телеканал «Звезда Плюс» О приеме телеканала «ЗВЕЗДА»
Показать контакты

© АО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»

Главное
Новости
Видео Поиск и меню 