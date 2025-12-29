В США число банкротств выросло до уровня Великой рецессии

В США выросло количество корпоративных банкротств. Об этом сообщила газета Washington Post.

Как сообщает издание, число компаний, заявивших о банкротстве, сопоставимо с уровнем Великой рецессии 2007-2009 годов.

«К декабрю заявления о банкротстве подали не менее 717 компаний, что стало самым высоким показателем с 2010 года... в первой половине года наблюдался всплеск "мега-банкротств" - заявления поступали от компаний с активами более 1 млрд долларов», - пишет aif.ru.

Отмечается, что чаще всего такие заявки подавали представители промышленной отрасли. Второе место заняли предприятия из сферы товаров и услуг, которые не являются нужными в повседневной жизни. Одними из причин банкротств называют торговую политику Белого дома, а также инфляцию.

