AP: Украина находится на грани банкротства

У Евросоюза есть два варианта выделить деньги Киеву.
Глеб Владовский 17-12-2025 20:43
© Фото: Aleksandr Gusev, Keystone Press Agency, Globallookpress

Украина оказалась на грани банкротства. Об этом сообщило агентство Associated Press со ссылкой на данные Международного валютного фонда.

«В 2026 и 2027 годах ей потребуется в общей сложности 137 миллиардов евро. Киев должен получить деньги к весне», - говорится в материале.

Отмечается, что у Евросоюза есть два варианта для выделения денег Киеву: либо конфисковать замороженные активы России, либо скинуться всеми странами на кредит.

Ранее премьер-министр Венгрии Виктор Орбан сообщил, что глава ЕК Урсула фон дер Ляйен сняла с повестки саммита Евросоюза вопрос о конфискации активов.

#в стране и мире #Украина #евросоюз #кредит #Банкротство
