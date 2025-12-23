Самолет ВМС Мексики потерпел крушение в Техасе

Самолет Военно-морских сил Мексики потерпел крушение во время захода на посадку в районе города Галвестон в штате Техас. Об этом сообщили в министерстве ВМС США.

«Наше воздушное судно потерпело аварию во время захода на посадку в окрестностях Галвестона, штат Техас», - указано в материале.

Уточняется, что судно выполняло миссию по медицинской поддержке в координации с фондом Michou y Mau. На борту находились два пилота и шесть пассажиров, включая ребенка, которому требовалось лечение ожогов.

Самолет приближался к международному аэропорту Шоулза в условиях густого тумана. После происшествия задействовали протоколы поиска и спасения под контролем местных властей.