В Финляндии 160 тысяч домов остались без света из-за снежной бури

В Финляндии свыше 160 тысяч домовладений остались без электричества из-за обрушившейся снежной бури. Об этом сообщила газета Sweden Herald.

«Зимний шторм, который в Финляндии получил имя "Ханнес"... оставил без электричества тысячи домохозяйств... Пострадала значительная часть западной Финляндии», - цитирует материал RT.

Отмечается, что обрушившаяся на страну непогода привела к нескольким ДТП. Кроме того, на западном побережье скорость ветра достигала 25 метров в секунду.

Ранее сообщалось, что на США и Канаду обрушился мощный буран, который вызвал массовые задержки и отмены авиарейсов. В Соединенных Штатах на фоне снегопада отменено более 10 тысяч рейсов.