Фон дер Ляйен заявила о прогрессе на переговорах с Трампом и Зеленским

На прошедшей телеконференции президента США Дональда Трампа и украинского лидера Владимира Зеленского с главами европейских стран достигнут прогресс. Такое заявление сделала руководитель Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен.

«У нас был хороший разговор с президентом Трампом и Зеленским, продолжавшийся один час... Достигнут хороший прогресс», - написала она в соцсетях.

Фон дер Ляйен подчеркнула, что в Европе выразили готовность вести работу со своими партнерами, чтобы закрепить достигнутые успехи.

Ранее Трамп заявил, что страны Европы возьмут на себя большую часть гарантий безопасности для Украины. Президент США подчеркнул, что Вашингтон окажет им помощь в этом вопросе.