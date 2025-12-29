Трамп: по урегулированию на Украине остались один-два острых вопроса

На переговорах по урегулированию конфликта на Украине остался один-два нерешенных сложных вопроса. Такое заявление сделал президент США Дональд Трамп.

«Остался один-два острых вопроса, очень сложных вопроса. Но я думаю, мы справляемся», - подчеркнул он в разговоре с журналистами.

Американский лидер также допустил, что вопрос гарантий безопасности для Украины решен на 95%. В то же время он отметил, что не любит давать оценки в процентных соотношениях.

Ранее сообщалось, что Трамп перечислил состав рабочей группы по Украине. В нее войдут, в том числе, Уиткофф, Рубио и Хегсет.