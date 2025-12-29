МЕДИАГРУППА «ЗВЕЗДА»
Звезда плюс Смарт ТВ Смартфон Еженедельник Радио Звезда Армейский стандарт Главкино
МЕДИАГРУППА «ЗВЕЗДА» toggle
logo Эфир Программы Фильмы
НовостиЭфирТелепрограммаФильмыПрограммыЛица

Трамп: по урегулированию на Украине остались один-два острых вопроса

Президент США допустил, что вопрос гарантий безопасности для Украины решен на 95%.
Глеб Владовский 29-12-2026 02:01
© Фото: CNP, AdMedia, Globallookpress

На переговорах по урегулированию конфликта на Украине остался один-два нерешенных сложных вопроса. Такое заявление сделал президент США Дональд Трамп.

«Остался один-два острых вопроса, очень сложных вопроса. Но я думаю, мы справляемся», - подчеркнул он в разговоре с журналистами.

Американский лидер также допустил, что вопрос гарантий безопасности для Украины решен на 95%. В то же время он отметил, что не любит давать оценки в процентных соотношениях.

Ранее сообщалось, что Трамп перечислил состав рабочей группы по Украине. В нее войдут, в том числе, Уиткофф, Рубио и Хегсет.

#в стране и мире #Украина #сша #Дональд Трамп #украинское урегулирование
ЭКСПЕРТНОЕ МНЕНИЕ И АНАЛИТИКА
1
Военные инженеры Будды
2
Газотурбинные двигатели. Наземные. Часть 1
3
ФСВТС России
4
Морская пехота. 320 лет во славу России
5
Станкостроение. Часть 4
6
Ка-32
7
25. Рособоронэкспорт. Все только начинается!
8
Микротехнологии для большого флота
9
Стальной рембат 20-ой армии
10
Гражданское судостроение
Новости Армия ОПК Вопросы истории Общество Спорт Наука и техника Экономика и бизнес Телеканал Прямой эфир Программы Программа передач Фильмы онлайн О телеканале ЛИЦА Лица телеканала Помним наших коллег О КОМПАНИИ Медиахолдинг «Звезда» Вакансии Международный вокальный конкурс «Звезда» Приложение для смартфона Смарт ТВ приложение «Звезда» Киностудия «Звезда» Правовая информация Лицензии Социальная реклама Контакты Телеканал «Звезда Плюс» О приеме телеканала «ЗВЕЗДА»
Показать контакты

© АО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»

Главное
Новости
Видео Поиск и меню 