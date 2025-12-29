Трамп перечислил, кто войдет в американскую рабочую группу по Украине

Стало известно, кто войдет в американскую рабочую группу по Украине. Об этом сообщил президент США Дональд Трамп.

«В состав рабочей группы войдут Стив Уиткофф, Джаред Кушнер... Марко Рубио и еще несколько человек, которых мы собираемся привлечь к работе. Я думаю, Пит Хегсет должен быть в этой рабочей группе», - уточнил он в разговоре с журналистами.

Ранее американский лидер заявил о приближении урегулирования украинского конфликта. В то же время он отметил, что предстоит еще выяснить, произойдет ли оно вообще. Трамп также выразил уверенность в том, что усилия Вашингтона, направленные на содействие преодолению конфликта на Украине, высоко оцениваются и Москвой, и Киевом.