Президент США Дональд Трамп был шокирован и возмущен попыткой атаки украинских войск на резиденцию президента РФ Владимира Путина, сообщил журналистам помощник российского лидера Юрий Ушаков.

Вместе с тем Трамп советовал лидеру киевского режима Владимиру Зеленскому не стремиться к приостановке боевых действий и некой передышке. Вместо того он получил совет стремиться к достижению договоренностей с Москвой для завершения вооруженного конфликта.

«Зеленскому было рекомендовано даже не пытаться получить передышку для своих вооруженных сил, а ориентироваться на достижение комплексной договоренности, которая вела бы к реальному завершению вооруженного конфликта», - уточнил Ушаков.

Сегодня состоялся телефонный разговор между двумя мировыми лидерами Владимиром Путиным и Дональдом Трампом. В общей сложности в уходящем году российская и американская стороны провели 17 контактов, из них 10 разговоров состоялись по линии президентов.

Немногим ранее стало известно о попытке атаковать госрезиденцию президента. Москва пообещала, что нанесет ответный удар за террористическую атаку Киева.