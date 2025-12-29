Российско-американские парламентские отношения невозможно разорвать, и даже в самые сложные времена они никогда не прекращались. Депутаты Госдумы, несмотря ни на что, поддерживали связь с коллегами из-за океана.

Кроме того, между Россией и Соединенными Штатами существуют определенные контакты, которые в настоящее время не стоит предавать огласке. Обо всем этом рассказал «Звезде» лидер партии ЛДПР Леонид Слуцкий.

«Мы эти контакты не светили и сейчас не будем светить, чтобы просто этих политиков не подставить. Когда-то все это, конечно, выйдет на поверхность. Может быть, быстрее, чем кто-либо думает, - в мемуарах, в воспоминаниях, - когда мы устойчиво и необратимо восстановим наши отношения на всех направлениях. Пока этого нет», - сообщил он в комментарии корреспонденту Россине Бодровой.

Он не исключил, что в новом году общение между российскими и американскими парламентариями будет публичным, а также приобретет «новое звучание».

В начале декабря российский посол в США Александр Дарчиев поучаствовал в рождественском приеме члена палаты представителей Конгресса США Анны Паулины Луны. Мероприятие прошло в дружеской и гостеприимной атмосфере, добавили в диппредстве РФ.