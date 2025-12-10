Посол РФ в США посетил рождественский прием конгрессвумен Луны

Посол России в США Александр Дарчиев поучаствовал в рождественском приеме члена палаты представителей Конгресса США Анны Паулины Луны. Об этом сообщает посольство РФ в своем Telegram-канале.

Дипведомство подчеркивает, что продолжается работа над восстановлением российско-американских отношений. Что касается мероприятия, то оно прошло в дружеской и гостеприимной атмосфере.

«По приглашению конгрессвумен Анны Паулины Луны посол А.Н. Дарчиев посетил ее рождественский прием в здании Конгресса США <...> Продолжаем работать над восстановлением российско-американских отношений», - говорится в сообщении.

Летом этого года российский посол в Соединенных Штатах Александр Дарчиев заявил, что РФ и США заинтересованы в возможности возобновления авиасообщения. Он добавил, что главы государств обсуждают этот вопрос.