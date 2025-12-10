МЕДИАГРУППА «ЗВЕЗДА»
Звезда плюс Смарт ТВ Смартфон Еженедельник Радио Звезда Армейский стандарт Главкино
МЕДИАГРУППА «ЗВЕЗДА» toggle
logo Эфир Программы Фильмы
НовостиЭфирТелепрограммаФильмыПрограммыЛица

Посол РФ в США посетил рождественский прием конгрессвумен Луны

Мероприятие прошло в дружеской и гостеприимной атмосфере.
Виктория Бокий 10-12-2025 06:49
© Фото: EmbUSA, Telegram

Посол России в США Александр Дарчиев поучаствовал в рождественском приеме члена палаты представителей Конгресса США Анны Паулины Луны. Об этом сообщает посольство РФ в своем Telegram-канале.

Дипведомство подчеркивает, что продолжается работа над восстановлением российско-американских отношений. Что касается мероприятия, то оно прошло в дружеской и гостеприимной атмосфере.

«По приглашению конгрессвумен Анны Паулины Луны посол А.Н. Дарчиев посетил ее рождественский прием в здании Конгресса США <...> Продолжаем работать над восстановлением российско-американских отношений», - говорится в сообщении.

Летом этого года российский посол в Соединенных Штатах Александр Дарчиев заявил, что РФ и США заинтересованы в возможности возобновления авиасообщения. Он добавил, что главы государств обсуждают этот вопрос.

#Россия #сша #посольство россии в сша #Александр Дарчиев #анна паулина луна
ЭКСПЕРТНОЕ МНЕНИЕ И АНАЛИТИКА
1
ФСВТС России
2
Морская пехота. 320 лет во славу России
3
Станкостроение. Часть 4
4
Ка-32
5
25. Рособоронэкспорт. Все только начинается!
6
Микротехнологии для большого флота
7
Стальной рембат 20-ой армии
8
Гражданское судостроение
9
Зеленодольский судостроительный
10
«Торнадо-С» и «Смерч». Работа в зоне СВО
Новости Армия ОПК Вопросы истории Общество Спорт Наука и техника Экономика и бизнес Телеканал Прямой эфир Программы Программа передач Фильмы онлайн О телеканале ЛИЦА Лица телеканала Помним наших коллег О КОМПАНИИ Медиахолдинг «Звезда» Вакансии Международный вокальный конкурс «Звезда» Приложение для смартфона Смарт ТВ приложение «Звезда» Киностудия «Звезда» Правовая информация Лицензии Социальная реклама Контакты Телеканал «Звезда Плюс» О приеме телеканала «ЗВЕЗДА»
Показать контакты

© АО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»

Главное
Новости
Видео Поиск и меню 