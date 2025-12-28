Лавров предупредил о сокрушительном ответе России на нападение

Министр иностранных дел Сергей Лавров предупредил европейских политиков, что в случае нападения Россия даст сокрушительный ответ. Об этом он сказал в интервью ТАСС.

Глава внешнеполитического ведомства напомнил «непонятливым» политикам в Европе, что не нужно опасаться нападения со стороны РФ. Лавров отметил, что об этом не раз говорил Владимир Путин.

Президент России ранее заявлял, что в случае ударов по территории страны с использованием дальнобойного оружия западного производства Москва даст «ошеломляющий ответ». В 2023 году глава государства подчеркнул, что на сегодняшний день реакция России на нападение является абсолютно неприемлемой для любого потенциального агрессора.

Путин объяснил, что как только будет обнаружено начало ракетного пуска, независимо от его источника, Россия немедленно нанесет ответный удар. При этом будет задействовано такое количество ракет, что ни один противник не сможет выжить. Более того, удар будет нанесен по нескольким направлениям одновременно.