Путин отметил мужество и героизм солдат и офицеров ВС РФ в зоне СВО

Верховный главнокомандующий ВС РФ обратился со словами благодарности к военнослужащим, находящимся на линии боевого соприкосновения.
29-12-2026 16:37
© Фото: ТРК «Звезда» © Видео: ТРК «Звезда»

Верховный главнокомандующий ВС РФ Владимир Путин обратился со словами благодарности к военнослужащим, находящимся на линии боевого соприкосновения.

«Уважаемые товарищи, вы, безусловно, служите примером служения Отечеству, служению Родине. Работаете, выполняете свои боевые задачи на благо нашей великой России. Благодарю вас за доблестную службу Отечеству и поздравляю с наступающим Новым годом», - сказал президент.

Российский лидер на совещании по ситуации в зоне СВО подчеркнул, что в успехах на фронте российских Вооруженных сил решающая роль принадлежит солдатам и офицерам, которые ежедневно проявляют мужество и героизм, рискуют собой. 

Владимир Путин также отметил, что российские войска двигаются вперед, а украинские войска отступают по всей линии боевого соприкосновения. Верховный главнокомандующий ВС РФ отметил, что наступление российской армии идет поэтапно, согласно плану.

Материал подготовили Игнат Далакян и Николай Баранов.

#военнослужащие #Владимир Путин #офицеры #обращение #мужество
