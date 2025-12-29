Путин: ВС РФ двигаются вперед, украинские войска отступают по всей ЛБС

Президент России Владимир Путин заявил, что подразделения российских группировок войск уверенно двигаются вперед, а враг отступает.

«Войска группировок уверенно двигаются вперед, взламывая оборону противника. Подразделения ВСУ отступают везде, на всей линии боевого соприкосновения», - сказал Путин на совещании.

При этом Владимир Путин подчеркнул, что задачи по освобождению Донбасса, а также Запорожской и Херсонской областей выполняются поэтапно. Все происходит в соответствии с планом специальной военной операции.

На этом совещании президенту докладывал в том числе начальник Генштаба ВС РФ Валерий Герасимов. Он подчеркнул, что темпы продвижения Вооруженных сил России в декабре стали самыми быстрыми за год.

Материал подготовили Тимур Шерзад и Николай Баранов.