Путин: ВС РФ двигаются вперед, украинские войска отступают по всей ЛБС

Владимир Путин отметил, что наступление российских войск идет поэтапно, согласно плану.
29-12-2026 16:27
© Фото: Станислав Красильников, РИА Новости © Видео: ТРК «Звезда»

Президент России Владимир Путин заявил, что подразделения российских группировок войск уверенно двигаются вперед, а враг отступает. 

«Войска группировок уверенно двигаются вперед, взламывая оборону противника. Подразделения ВСУ отступают везде, на всей линии боевого соприкосновения», - сказал Путин на совещании. 

При этом Владимир Путин подчеркнул, что задачи по освобождению Донбасса, а также Запорожской и Херсонской областей выполняются поэтапно. Все происходит в соответствии с планом специальной военной операции. 

На этом совещании президенту докладывал в том числе начальник Генштаба ВС РФ Валерий Герасимов. Он подчеркнул, что темпы продвижения Вооруженных сил России в декабре стали самыми быстрыми за год. 

Материал подготовили Тимур Шерзад и Николай Баранов.

#ВСУ #спецоперация #Владимир Путин #наступление
