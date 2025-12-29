Верховный главнокомандующий Вооруженными силами России Владимир Путин заявил, что ситуация в зоне боевой работы группировки «Восток» в Запорожской области развивается благоприятно.

«Войска группировки, форсировав реку Гайчур, прорвали оборону противника и хорошим темпом развивают наступление в направлении Запорожья», - сообщил он на совещании по ситуации в зоне спецоперации.

Российский лидер отметил, что группировка войск «Центр» развивает наступление в направлении государственной границы - границы ДНР.

Ранее российские войска освободили населенный пункт Диброва в Донецкой Народной Республике. Его взяли под контроль подразделения из состава группировки войск «Запад», сообщили в Минобороны России.

Материал подготовили Игнат Далакян и Николай Баранов.