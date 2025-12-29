МЕДИАГРУППА «ЗВЕЗДА»
Звезда плюс Смарт ТВ Смартфон Еженедельник Радио Звезда Армейский стандарт Главкино
МЕДИАГРУППА «ЗВЕЗДА» toggle
logo Эфир Программы Фильмы
НовостиЭфирТелепрограммаФильмыПрограммыЛица

Российские войска освободили населенный пункт Диброва в ДНР

Населенный пункт Диброва взяли под контроль подразделения из состава группировки войск Запад.
29-12-2026 12:14
© Фото: Станислав Красильников, РИА Новости

Минобороны России сообщает об освобождении населенного пункта Диброва на территории Донецкой Народной Республики. Их взяли под контроль военнослужащие группировки войск «Запад».

За сутки в зоне ответственности группировки нанесено поражение живой силы и технике шести украинских бригад. Это произошло в района неселенных пунктов Купянск-Узловой, Глушковка, Подолы (Харьковская область), а также Красный Лиман, Ильичевка, Дробышево (ДНР). 

Помимо этого, сообщается, что подразделения «Запада» отразили две атаки формирований 144-й механизированной и 92-й штурмовой бригад ВСУ. Уточняется, что в этих атаках участвовали иностранные наемники. Противник пытался прорваться в город Купянск, но безуспешно. Удалось уничтожить 26 боевиков и 17 единиц военной техники. 

Всего же за сутки ведения боевых действий в зоне ответственности группировки войск «Запад» враг потерял более 210 военнослужащих. Также противник лишился пяти боевых бронированных машин - все иностранного производства. Помимо этого, удалось уничтожить 21 пикап и пять складов с боеприпасами. 

Материал подготовили Тимур Шерзад и Николай Баранов.

#ДНР #освобождение #группировка запад #Диброва
ЭКСПЕРТНОЕ МНЕНИЕ И АНАЛИТИКА
1
Военные инженеры Будды
2
Газотурбинные двигатели. Наземные. Часть 1
3
ФСВТС России
4
Морская пехота. 320 лет во славу России
5
Станкостроение. Часть 4
6
Ка-32
7
25. Рособоронэкспорт. Все только начинается!
8
Микротехнологии для большого флота
9
Стальной рембат 20-ой армии
10
Гражданское судостроение
Новости Армия ОПК Вопросы истории Общество Спорт Наука и техника Экономика и бизнес Телеканал Прямой эфир Программы Программа передач Фильмы онлайн О телеканале ЛИЦА Лица телеканала Помним наших коллег О КОМПАНИИ Медиахолдинг «Звезда» Вакансии Международный вокальный конкурс «Звезда» Приложение для смартфона Смарт ТВ приложение «Звезда» Киностудия «Звезда» Правовая информация Лицензии Социальная реклама Контакты Телеканал «Звезда Плюс» О приеме телеканала «ЗВЕЗДА»
Показать контакты

© АО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»

Главное
Новости
Видео Поиск и меню 