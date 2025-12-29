Минобороны России сообщает об освобождении населенного пункта Диброва на территории Донецкой Народной Республики. Их взяли под контроль военнослужащие группировки войск «Запад».

За сутки в зоне ответственности группировки нанесено поражение живой силы и технике шести украинских бригад. Это произошло в района неселенных пунктов Купянск-Узловой, Глушковка, Подолы (Харьковская область), а также Красный Лиман, Ильичевка, Дробышево (ДНР).

Помимо этого, сообщается, что подразделения «Запада» отразили две атаки формирований 144-й механизированной и 92-й штурмовой бригад ВСУ. Уточняется, что в этих атаках участвовали иностранные наемники. Противник пытался прорваться в город Купянск, но безуспешно. Удалось уничтожить 26 боевиков и 17 единиц военной техники.

Всего же за сутки ведения боевых действий в зоне ответственности группировки войск «Запад» враг потерял более 210 военнослужащих. Также противник лишился пяти боевых бронированных машин - все иностранного производства. Помимо этого, удалось уничтожить 21 пикап и пять складов с боеприпасами.

Материал подготовили Тимур Шерзад и Николай Баранов.