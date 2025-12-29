Россиянам рассказали, как визуально выбрать хорошую икру

При покупке икры следует отдать предпочтение прозрачной банке, чтобы визуально оценить, что находится внутри. Об этом рассказал ученый-биохимик Александр Ходос в беседе со «Звездой».

«Икра не должна быть, с одной стороны, сильно сухой, а с другой стороны, очень жидкой. Это должна быть консистенция очень густой каши, которая очень медленно, но тем не менее может перетекать. Икринки должны быть все отделены друг от друга, видны визуально, что они друг от друга отделены. И они не должны быть как бы залиты жидкостью», - рассказал эксперт.

Он также добавил, что в банке должно быть небольшое количество «хлопанцев» - оболочек от лопнувших икринок. Специалист отметил, что они допускаются, но не в большом количестве.

Ходос посоветовал избегать жестяных банок и внимательно читать состав на упаковке.

«Чем больше там всяких веществ, тем, в общем-то, скорее всего, хуже будет икра. Но в то же время совсем без консервантов и каких-то добавок она просто испортится. Если только вы не покупаете так называемую однократно замороженную икру. Это есть икра, которую продают в банках, которая изначально была заморожена. Вы ее покупаете в замороженном же виде и храните в морозилке. И размораживаете только перед тем, как подать на стол. Это, наверное, лучший вариант из того, что есть, но, к сожалению, один из самых дорогих», - объяснил специалист.

