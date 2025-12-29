МЕДИАГРУППА «ЗВЕЗДА»
Операторы FPV-дронов поразили Leopard 1A5 в районе Сергеевки в ДНР

Танк врага вывели из строя серией ударов под стык башни, отметили в российском оборонном ведомстве.
29-12-2026 14:17
© Фото: Минобороны России © Видео: Минобоны России

Минобороны России опубликовало видеокадры поражения танка Leopard 1A5 вооруженных сил Украины в районе населенного пункта Сергеевка в ДНР.

Как следует из сообщения ведомства, замаскированную позицию немецкого танка обнаружили в лесополосе в ходе совместной разведки операторов беспилотников Испытательного центра перспективных технологий «Рубикон» и подразделений войск беспилотных систем 15-й отдельной мотострелковой бригады.

После выявления цели по укрытию боевой машины была нанесена серия ударов FPV-дронами. По данным Минобороны, беспилотники поразили танк под стык башни, в результате чего Leopard 1A5 был выведен из строя.

Ранее ведомство опубликовало видеозапись уничтожения американского танка M1A1 Abrams, находившегося на вооружении ВСУ, в районе западнее Красноармейска в Донецкой Народной Республике.

Материал подготовили Андрей Аркадьев и Николай Баранов.

#ДНР #спецоперация #Леопард #сергеевка #FPV-дроны
