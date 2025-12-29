Минобороны России опубликовало видеокадры поражения танка Leopard 1A5 вооруженных сил Украины в районе населенного пункта Сергеевка в ДНР.

Как следует из сообщения ведомства, замаскированную позицию немецкого танка обнаружили в лесополосе в ходе совместной разведки операторов беспилотников Испытательного центра перспективных технологий «Рубикон» и подразделений войск беспилотных систем 15-й отдельной мотострелковой бригады.

После выявления цели по укрытию боевой машины была нанесена серия ударов FPV-дронами. По данным Минобороны, беспилотники поразили танк под стык башни, в результате чего Leopard 1A5 был выведен из строя.

Ранее ведомство опубликовало видеозапись уничтожения американского танка M1A1 Abrams, находившегося на вооружении ВСУ, в районе западнее Красноармейска в Донецкой Народной Республике.

Материал подготовили Андрей Аркадьев и Николай Баранов.