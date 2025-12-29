«Ушла королева»: Аронова назвала Алентову примером отношения к делу

Актриса Мария Аронова в беседе с телеканалом «Звезда» выразила свое восхищение народной артисткой России Верой Алентовой, прощание с которой прошло в столичном Театре Пушкина.

«Это человек, который меня поражал своим отношением к делу, к театру. Это ее дом, она была примой этого театра. Ушла королева Театра Пушкина», - сказала Аронова.

Актриса вспомнила, что для Алентовой не существовало мелочей в подготовке к роли. Она с большим уважением относилась ко всему персоналу и коллегам. В последний раз Аронова и Алентова общались в феврале 2025 года.

Немало теплых слова в адрес Алентовой сказал и народный артист России Евгений Миронов. Он признался, что плохо был знаком с актрисой, но всегда ею восхищался, поэтому не мог не приехать попрощаться. По его словам, Алентова ушла красиво, никого не обременяя.

Ранее корреспондент «Звезды» сообщал, что у Московского театра имени Пушкина собралась длинная очередь из поклонников народной артистки России Веры Алентовой, которые пришли проститься с любимой актрисой.