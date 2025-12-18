МЕДИАГРУППА «ЗВЕЗДА»
ВС РФ освободили 94 тысячи квадратных километров в зоне СВО в 2025 году

Герасимов назвал основными целями контроль РФ над Донбассом, Запорожской и Херсонской областями и создание полосы безопасности в приграничных районах Украины.
18-12-2025 18:03
© Фото: Сергей Бобылев, РИА Новости © Видео: Минобороны России

Вооруженные силы России освободили территорию общей площадью около 94 тысяч квадратных километров с начала спецоперации. Об этом заявил начальник Генштаба Вооруженных сил России Валерий Герасимов на брифинге перед военными атташе иностранных государств.

«Всего в 2025 году российскими Вооруженными силами освобождено более 300 населенных пунктов, под наш контроль перешло более 6 300 кв. км территории», - сообщил он.

Основными целями являются контроль Российской Федерации над Донбасом, Запорожской и Херсонской областями, а также создание полосы безопасности в приграничных районах Украины.

Ранее Верховный главнокомандующий Вооруженными силами России Владимир Путин говорил о том, что в числе освобожденных населенных пунктов в текущем году есть крупные города, которые противник превратил в укрепленные районы с разветвленной системой долговременных фортификаций. Он также отметил, что российские войска уверенно продвигаются вперед и наносят значительный урон противнику.

Материал подготовили Игнат Далакян и Николай Баранов.

#ВС РФ #Донбасс #освобождение #валерий герасимов #запорожская область #Херсонская область
