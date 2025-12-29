Песков: сейчас речь о телефонном разговоре Путина и Зеленского не идет

В настоящий момент речь о телефонном разговоре президента России Владимира Путина и главы киевского режима Владимира Зеленского не идет. Об этом заявил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.

«Сейчас речь не идет о таком разговоре», - сказал Песков журналистам, отвечая на вопрос, возможен ли сейчас телефонный разговор Путина и Зеленского.

Песков также добавил, что у главы государства в самое ближайшее время состоится разговор с президентом США Дональдом Трампом.

Ранее американский лидер по итогам беседы с российским президентом публично признал, что Россия всерьез настроена на решение конфликта на Украине. Дональд Трамп отметил, что в случае урегулирования перед Российской Федерацией и Соединенными Штатами откроются впечатляющие перспективы сотрудничества в сфере экономики.