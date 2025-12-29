МЕДИАГРУППА «ЗВЕЗДА»
Звезда плюс Смарт ТВ Смартфон Еженедельник Радио Звезда Армейский стандарт Главкино
МЕДИАГРУППА «ЗВЕЗДА» toggle
logo Эфир Программы Фильмы
НовостиЭфирТелепрограммаФильмыПрограммыЛица

Песков: сейчас речь о телефонном разговоре Путина и Зеленского не идет

Пресс-секретарь президента РФ добавил, что в самое ближайшее время у Путина состоится телефонный разговор с Трампом.
Игнат Далакян 29-12-2026 12:53
© Фото: Алексей Дружинин, РИА Новости

В настоящий момент речь о телефонном разговоре президента России Владимира Путина и главы киевского режима Владимира Зеленского не идет. Об этом заявил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.

«Сейчас речь не идет о таком разговоре», - сказал Песков журналистам, отвечая на вопрос, возможен ли сейчас телефонный разговор Путина и Зеленского.

Песков также добавил, что у главы государства в самое ближайшее время состоится разговор с президентом США Дональдом Трампом.

Ранее американский лидер по итогам беседы с российским президентом публично признал, что Россия всерьез настроена на решение конфликта на Украине. Дональд Трамп отметил, что в случае урегулирования перед Российской Федерацией и Соединенными Штатами откроются впечатляющие перспективы сотрудничества в сфере экономики.

 

#в стране и мире #Владимир Путин #Владимир Зеленский #переговоры #Дмитрий Песков #телефонный разговор
ЭКСПЕРТНОЕ МНЕНИЕ И АНАЛИТИКА
1
Военные инженеры Будды
2
Газотурбинные двигатели. Наземные. Часть 1
3
ФСВТС России
4
Морская пехота. 320 лет во славу России
5
Станкостроение. Часть 4
6
Ка-32
7
25. Рособоронэкспорт. Все только начинается!
8
Микротехнологии для большого флота
9
Стальной рембат 20-ой армии
10
Гражданское судостроение
Новости Армия ОПК Вопросы истории Общество Спорт Наука и техника Экономика и бизнес Телеканал Прямой эфир Программы Программа передач Фильмы онлайн О телеканале ЛИЦА Лица телеканала Помним наших коллег О КОМПАНИИ Медиахолдинг «Звезда» Вакансии Международный вокальный конкурс «Звезда» Приложение для смартфона Смарт ТВ приложение «Звезда» Киностудия «Звезда» Правовая информация Лицензии Социальная реклама Контакты Телеканал «Звезда Плюс» О приеме телеканала «ЗВЕЗДА»
Показать контакты

© АО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»

Главное
Новости
Видео Поиск и меню 