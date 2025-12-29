МЕДИАГРУППА «ЗВЕЗДА»
ФСБ показала видео задержания экс-губернатора Тамбовской области за взятки

По месту жительства бывшего чиновника прошли обыски.
Константин Денисов 29-12-2026 13:02
© Фото: ФСБ России © Видео: ФСБ России

ФСБ России опубликовала видео задержания бывшего губернатора Тамбовской области Максима Егорова. Экс-чиновник подозревается в получении взяток на сумму более 80 млн рублей.

В ходе проведения обыска по месту жительства Егорова у него были изъяты документы, имеющие значение по уголовному делу, а также предметы роскоши. Аналогичные мероприятия были проведены и у его водителя и посредника при получении денег, задержанных вместе с экс-главой региона.

Ранее сообщалось о том, что Егоров за деньги оказывал покровительство различным коммерческим организациям, а также осуществлял повышение по госслужбе.

Уголовное дело возбуждено по статье «Получение взятки». В отношении фигурантов избрана мера пресечения в виде заключения под стражу.

#тамбовская область #ФСБ РФ #губернатор #взятки
