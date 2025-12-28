Служба внешней разведки Эстонии опровергла слух о плане РФ напасть на Прибалтику

Глава Службы внешней разведки Эстонии Каупо Росин заявил об отсутствии каких-либо признаков того, что Россия планирует нападать на страны Прибалтики. Об этом пишет издание ERR.

«Сегодня мы видим, что Россия не намерена вторгаться в какую-либо страну Прибалтики или НАТО в целом», - заявил представитель спецслужб.

По мнению Росина, у Москвы до сих пор есть уважение к блоку НАТО, из-за чего риск возникновения открытого конфликта сводится к нулю. Глава СВР Эстонии отметил, что Россия, дабы не провоцировать конфронтацию, со всей ответственностью подходит к мониторингу траекторий полета своих самолетов и беспилотных летательных аппаратов.

На прошедшей недавно прямой линии президент России Владимир Путин заявил, что новых специальных военных операций не будет, если к Российской Федерации будут относиться уважительно.