МЕДИАГРУППА «ЗВЕЗДА»
Звезда плюс Смарт ТВ Смартфон Еженедельник Радио Звезда Армейский стандарт Главкино
МЕДИАГРУППА «ЗВЕЗДА» toggle
logo Эфир Программы Фильмы
НовостиЭфирТелепрограммаФильмыПрограммыЛица

Служба внешней разведки Эстонии опровергла слух о плане РФ напасть на Прибалтику

По мнению главы СВР, Россия уважает Североатлантический альянс.
Тимур Юсупов 29-12-2026 12:23
© Фото: Михаил Воскресенский, РИА Новости

Глава Службы внешней разведки Эстонии Каупо Росин заявил об отсутствии каких-либо признаков того, что Россия планирует нападать на страны Прибалтики. Об этом пишет издание ERR.

«Сегодня мы видим, что Россия не намерена вторгаться в какую-либо страну Прибалтики или НАТО в целом», - заявил представитель спецслужб.

По мнению Росина, у Москвы до сих пор есть уважение к блоку НАТО, из-за чего риск возникновения открытого конфликта сводится к нулю. Глава СВР Эстонии отметил, что Россия, дабы не провоцировать конфронтацию, со всей ответственностью подходит к мониторингу траекторий полета своих самолетов и беспилотных летательных аппаратов.

На прошедшей недавно прямой линии президент России Владимир Путин заявил, что новых специальных военных операций не будет, если к Российской Федерации будут относиться уважительно. 

#Россия #в стране и мире #Украина #НАТО #эстония #прибалтика
ЭКСПЕРТНОЕ МНЕНИЕ И АНАЛИТИКА
1
Военные инженеры Будды
2
Газотурбинные двигатели. Наземные. Часть 1
3
ФСВТС России
4
Морская пехота. 320 лет во славу России
5
Станкостроение. Часть 4
6
Ка-32
7
25. Рособоронэкспорт. Все только начинается!
8
Микротехнологии для большого флота
9
Стальной рембат 20-ой армии
10
Гражданское судостроение
Новости Армия ОПК Вопросы истории Общество Спорт Наука и техника Экономика и бизнес Телеканал Прямой эфир Программы Программа передач Фильмы онлайн О телеканале ЛИЦА Лица телеканала Помним наших коллег О КОМПАНИИ Медиахолдинг «Звезда» Вакансии Международный вокальный конкурс «Звезда» Приложение для смартфона Смарт ТВ приложение «Звезда» Киностудия «Звезда» Правовая информация Лицензии Социальная реклама Контакты Телеканал «Звезда Плюс» О приеме телеканала «ЗВЕЗДА»
Показать контакты

© АО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»

Главное
Новости
Видео Поиск и меню 