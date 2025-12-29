Штурмовики группировки войск Восток, не останавливаясь после освобождения Гуляйполя, уже продвинулись на три километра западнее, где расположено село Зализничное и закрепились на его окраинах. «Звезде» стали известны детали штурма Гуляйполя - форпоста киевского режима на Восточно-Запорожском направлении: мотострелки брали сотни зданий, птицефабрику, промзону и пленных, а на шею памятнику известному уроженцу города Махно повязали знамя 57-й бригады.

Гуляйполе - это плотная городская застройка. До начала боевых действий здесь жили более 10 тысяч человек в сотнях домов, функционировали соцобъекты, промзоны. Территорию в 74 квадратных километра подразделения российской армии взяли под контроль всего за месяц. На улицах города, где у ВСУ был крупный логистический центр, штурмовики группировки войск «Восток» развернули российские триколоры и флаги подразделений. На шее памятника легендарному уроженцу Гуляйполя Нестору Махно, обложенного мешками с песком, теперь вместо желто-голубого полотна - знамя 57-й бригады 5-й армии.

Гуляйполе - один из главных форпостов киевского режима на Восточно-Запорожском направлении. Бои за город начались в конце ноября. Воины-дальневосточники двигались от границы ДНР. Освободили села Равнополье, Яблоково, Затишье. Должны были остановиться для наращивания сил. Но штурмовики решили наступать дальше, зайти в Гуляйполе на плечах отступающих сил противника. Командование не останавливало. Наши прорвали оборону ВСУ с востока.

«Забрали дорогу, прилегающую к двум улицам. Забрали две улицы, забрали линию окопов. Хорошее расстояние. Забрали мы лесничество и птицефабрику», - рассказал командир штурмовой группы с позывным Лис.

В это время на подходах к Гуляйполю штурмовые группы еще взяли под контроль несколько сел - Зеленый Гай, Червоное, Варваровку. Наступление продолжилось широким фронтом. Украинские формирования теснили с севера, востока и юга. Российскую армию не останавливали бетонные укрепления, линии окопов, километры колючей проволоки. Путь расчищали артиллеристы и летчики. Асы беспилотной авиации догоняли ВСУшные пикапы.

«Мы вылетели, ударили по багажнику, старались обездвижить технику. В итоге - при ударе большой взрыв. Везли боекомплект или топливо. Бахнуло хорошо», - рассказал оператор БПЛА с позывным Раш.

Сравнивали с землей и вражеские склады с боеприпасами, продовольствием, точки управления БПЛА. Укрепления в Гуляйполе украинские боевики возводили более 10 лет. Когда командиры осознали, что ситуация безвыходная - бежали. На позициях брошенными остались боевики, которые не понимали, как быть. Чтобы сохранить жизнь - сдавались в плен.

«Не застрелили, ничего. Быстро идут. Молодцы. Наши тикают. Они хотят сдаваться, просто не дают им шанса этого наши. Если они тикают, назад привозят, бьют», - признался пленный военнослужащий ВСУ.

О том, что Гуляйполе освободили - на днях доложили Верховному Главнокомандующему. Рассказали и о деталях штурма. Сначала воины-дальневосточники выстроили оборону на правом берегу Гайчура, река разделяет город на две части. 5 декабря в туман форсировали и переходили на левую сторону, где неприятель сосредоточил основные силы. Продвигались улица за улицей. Оборона ВСУ после потери Гуляйполя рушится на Запорожском направлении. И Днепропетровском тоже. Когда-то из города перебрасывали подкрепление и снабжение на сотни километров вокруг, в те же Орехов и Покровское.

«Накрываем большие площади. Накрываем лесополосы. Не даем живой силе противника поднять голову. Благодаря этому заходят наши штурмовые группы. Срываем ротации, подвоз боеприпасов и продовольствия», - рассказал старший наводчик с позывным Холод.

Сейчас бои идут за Гуляйполем - в районе Зализничного. Дальше группировка войск «Восток» держит путь на Гуляйпольское, Егоровку и Омельник - это станет северным охватом Орехова. А с другой стороны наши бойцы освободили Степногорск. Стремятся выйти к рубежу сел Новояковлевка - Новобойковское, что отрежет последние пути сообщения украинских боевиков с бывшим областным центром, крупнейшим промышленным и транспортным городом региона - Запорожьем. Все попытки ротации противника превращаются в «дороги смерти».