Говоривший с Алентовой незадолго до смерти продюсер Литвинов вспомнил ее улыбку и смех

Заслуженный работник культуры РФ продюсер Александр Литвинов на церемонии прощания с актрисой Верой Алентовой рассказал корреспонденту «Звезды» о том, что всего за несколько часов до кончины артистки он разговаривал с ней, и ничего не предвещало беды.

«Мы знакомы с Верой с 83-го года. Я тогда работал с Владимиром Валентиновичем (Меньшовым. - Прим. ред.) - там и познакомились. Более 40 лет мы вместе отдыхали, праздновали дни рождения, другие какие-то встречи. Ну, в общем, это большая потеря - словами вроде и не скажешь. И никогда не привыкнешь. И главное, так неожиданно. Я за несколько часов до того, что случилось, с ней разговаривал. И было абсолютно все нормально - она улыбалась, веселилась. И договорились с ней еще созвониться», - с горечью вспоминает Литвинов.

Продюсер также поделился с журналистом, что Алентова была очень ярким, интересным и талантливым человеком, чей творческий след останется в культуре навсегда. Он отметил, что, несмотря на кажущуюся «дежурность» звучащих слов, они честно отражают то, какой человечество запомнит покойную актрису. По мнению работника культуры, никакое время не способно залечить ту боль утраты, которая осталась после ухода артистки.

«Она оставила большой след. То есть если вот такое внимание ей сейчас уделено - все об этом говорят, все знают. Большой след она оставила своими фильмами, своей работой. Вообще своей фигурой. А то ведь часто так бывает, что актер хороший, а в жизни человек плохой. А у нее все как-то складывалось воедино - время, фильмы, спектакли. Она оставила большой след своим творчеством», - высказался продюсер.

Ранее корреспондент «Звезды» сообщал, что у Московского театра имени Пушкина собирается очередь из поклонников народной артистки России Веры Алентовой, которые пришли проститься с любимой актрисой.