Синоптик назвала самую холодную ночь в Москве на новогодней неделе

Температура воздуха в столичном регионе будет понижаться.
Константин Денисов 29-12-2026 10:27
© Фото: Belkin Alexey, news.ru, Global Look Press

Температура воздуха в Москве начнет неуклонно понижаться и достигнет пиковых морозных значений в ночь с 1 на 2 января. Об этом рассказала в беседе с RT специалист информационного агентства «Метеоновости» Татьяна Позднякова.

По ее словам, в новогоднюю ночь столбики термометров покажут -13...-15 градусов. А уже на следующую ночь значения достигнут -16...-17 градусов.

«Температура -16...-17°С может быть даже в Москве. А вот дневная температура постепенно начнет повышаться. Есть вероятность, что в конце следующей недели в столице будет даже оттепель», - сказала Позднякова.

Также она спрогнозировала умеренные снегопады до 31 декабря включительно. Высота сугробов в столице может достичь 18 см.

Ранее руководитель прогностического центра «Метео» Александр Шувалов назвал самые теплую и холодную точки страны в новогоднюю ночь.

#Москва #в стране и мире #Новый год #Погода #снег #мороз
