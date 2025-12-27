МЕДИАГРУППА «ЗВЕЗДА»
Звезда плюс Смарт ТВ Смартфон Еженедельник Радио Звезда Армейский стандарт Главкино
МЕДИАГРУППА «ЗВЕЗДА» toggle
logo Эфир Программы Фильмы
НовостиЭфирТелепрограммаФильмыПрограммыЛица

Синоптик назвал самую теплую и холодную точки страны в новогоднюю ночь

Самая высокая температура воздуха ожидается в Сочи, а самая низкая - в Якутии, рассказал Александр Шувалов.
Гоар Хачатурян 27-12-2025 11:13
© Фото: Алексей Иванов, ТРК «Звезда»

Морозная погода дойдет и до курортных городов черноморского побережья в новогоднюю ночь. Об этом в беседе с RT рассказал руководитель прогностического центра «Метео» Александр Шувалов.

Самая высокая температура воздуха ожидается в Сочи, она будет колебаться от +2 до +4 °С. В то же время на южном берегу Крыма, в Новороссийске и Туапсе будут отрицательные температуры, отметил метеоролог.

«Причем, в Симферополе может быть до -10 °С, в Севастополе - -5...-7 °С. В таких же значениях будет температура и в Ялте. Холодно будет и в Новороссийске», - сказал он.

Самая низкая температура в новогоднюю ночь достигнет -45 °С. Такие морозы ожидаются в Верхоянске, что в Республике Якутия, предупредил Шувалов.

Ранее синоптик Михаил Леус рассказал «Звезде» о том, что на Новый год в Москве будет умеренный морозец, заметное снежное покрывало и комфортная погода. Ведущий специалист Метеобюро Москвы Татьяна Позднякова также отметила, что к 30 декабря морозы в столичном регионе усилятся.

#Россия #в стране и мире #Погода #якутия #мороз #черноморское побережье #новогодняя ночь
ЭКСПЕРТНОЕ МНЕНИЕ И АНАЛИТИКА
1
Газотурбинные двигатели. Наземные. Часть 1
2
ФСВТС России
3
Морская пехота. 320 лет во славу России
4
Станкостроение. Часть 4
5
Ка-32
6
25. Рособоронэкспорт. Все только начинается!
7
Микротехнологии для большого флота
8
Стальной рембат 20-ой армии
9
Гражданское судостроение
10
Зеленодольский судостроительный
Новости Армия ОПК Вопросы истории Общество Спорт Наука и техника Экономика и бизнес Телеканал Прямой эфир Программы Программа передач Фильмы онлайн О телеканале ЛИЦА Лица телеканала Помним наших коллег О КОМПАНИИ Медиахолдинг «Звезда» Вакансии Международный вокальный конкурс «Звезда» Приложение для смартфона Смарт ТВ приложение «Звезда» Киностудия «Звезда» Правовая информация Лицензии Социальная реклама Контакты Телеканал «Звезда Плюс» О приеме телеканала «ЗВЕЗДА»
Показать контакты

© АО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»

Главное
Новости
Видео Поиск и меню 