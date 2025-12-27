Синоптик назвал самую теплую и холодную точки страны в новогоднюю ночь

Морозная погода дойдет и до курортных городов черноморского побережья в новогоднюю ночь. Об этом в беседе с RT рассказал руководитель прогностического центра «Метео» Александр Шувалов.

Самая высокая температура воздуха ожидается в Сочи, она будет колебаться от +2 до +4 °С. В то же время на южном берегу Крыма, в Новороссийске и Туапсе будут отрицательные температуры, отметил метеоролог.

«Причем, в Симферополе может быть до -10 °С, в Севастополе - -5...-7 °С. В таких же значениях будет температура и в Ялте. Холодно будет и в Новороссийске», - сказал он.

Самая низкая температура в новогоднюю ночь достигнет -45 °С. Такие морозы ожидаются в Верхоянске, что в Республике Якутия, предупредил Шувалов.

Ранее синоптик Михаил Леус рассказал «Звезде» о том, что на Новый год в Москве будет умеренный морозец, заметное снежное покрывало и комфортная погода. Ведущий специалист Метеобюро Москвы Татьяна Позднякова также отметила, что к 30 декабря морозы в столичном регионе усилятся.