В РФ увеличили штрафы за перевозку детей в автомобилях без специальных кресел

Президент России Владимир Путин утвердил внесение изменений в административный кодекс РФ, предусматривающих увеличение штрафов за перевозку детей в машине, не оборудованной специальными автокреслами или иными удерживающими устройствами. Полный текст нового федерального закона был опубликован на официальном интернет-портале правовой информации.

Согласно новым нормам, отныне нарушение правил перевозки детей в транспортных средствах будет наказываться штрафом в 5 000 рублей вместо 3 000 для физических лиц, в 50 тысяч вместо 25 тысяч для должностных лиц и в 200 тысяч вместо 100 тысяч для юридических. Отмечается, что самозанятые граждане будут расцениваться как должностные лица.

Ранее Путин также подписал закон об установлении 19 апреля Днем памяти жертв геноцида советского народа.