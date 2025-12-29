МЕДИАГРУППА «ЗВЕЗДА»
Путин установил 19 апреля Днем памяти жертв геноцида советского народа

Таким образом Россия хочет напомнить людям об ужасах преступлений нацистов и предостеречь от повторения подобного в будущем.
Тимур Юсупов 29-12-2026 09:40
© Фото: Екатерина Штукина, РИА Новости

Президент России Владимир Путин подписал федеральный закон об установлении 19 апреля Днем памяти жертв геноцида советского народа. Как сказано в соответствующем документе, опубликованном на официальном интернет-портале правовой информации, памятная дата призвана напомнить всему миру о преступлениях, совершенных нацистами и их пособниками в период Второй мировой войны.

Выбор в качестве Дня памяти именно 19 апреля обусловлен изданием в этот день в 1943 году указа №39 «О мерах наказания для немецко-фашистских злодеев», который официально зафиксировал политику нацистов по уничтожению мирного населения на оккупированных территориях.

Целью новой памятной даты является напоминание людям о том, что такое явление, как геноцид, больше никогда не должно повториться в истории человечества. Законопроект вступит в силу 1 января 2026 года. За его принятие проголосовали все парламентские фракции.

