Путин установил 19 апреля Днем памяти жертв геноцида советского народа

Президент России Владимир Путин подписал федеральный закон об установлении 19 апреля Днем памяти жертв геноцида советского народа. Как сказано в соответствующем документе, опубликованном на официальном интернет-портале правовой информации, памятная дата призвана напомнить всему миру о преступлениях, совершенных нацистами и их пособниками в период Второй мировой войны.

Выбор в качестве Дня памяти именно 19 апреля обусловлен изданием в этот день в 1943 году указа №39 «О мерах наказания для немецко-фашистских злодеев», который официально зафиксировал политику нацистов по уничтожению мирного населения на оккупированных территориях.

Целью новой памятной даты является напоминание людям о том, что такое явление, как геноцид, больше никогда не должно повториться в истории человечества. Законопроект вступит в силу 1 января 2026 года. За его принятие проголосовали все парламентские фракции.